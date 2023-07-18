桃園市竹圍國小學童參與文資推廣營隊，走訪福海宮、藝閣、新興宮及福德祠。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

大園文化資產教育推廣暑期營，台北科技大學教師吳宇凡的拓碑教學，激發思考更多不同的記錄家園形式。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市后厝國小學童參加文資推廣營，透過教師林奇龍的導覽，步行至后厝的大廟眾聖宮。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市文化局委託中原大學營運的航空城文史調查駐地工作站，在桃園航空城計畫如火如荼開發中，持續推動在地文史保存工作，今年暑假與大園區5間國小合作辦理暑期營隊，帶領學童透過實地踏查、故事引導、景觀生態箱創作等活動，探索家鄉環境與地方人文歷史。

文化局文化資產科長董俊仁表示，航空城文史調查駐地工作站今年暑假與陳康、竹圍、圳頭、后厝及沙崙共5間國小合作，於7月3日至21日辦理文化資產教育推廣暑期營，每場為期2天不過夜，目前已辦4場，共68位學童參與。

董俊仁說，每場暑期營皆邀請在地耆老，例如大海、竹圍、后厝等社區發展協會的理事長，分享地方趣味故事，以老照片展現今昔對比，也透過台北科技大學教師吳宇凡的拓碑教學，激發思考更多不同的記錄家園形式。

特別的是，每校都有專屬打造的戶外實地踏查行程，由喆閎人文工作室帶領學童走讀，陳康國小的孩子們深入認識海口福元宮臨時紅壇、大海里大牛稠福德祠；竹圍國小學童走訪福海宮、藝閣、新興宮、福德祠；圳頭國小學生實地親臨法化寺與郭氏宗祠瞭解郭家與大園開墾歷史；后厝國小學童則透過教師林奇龍的導覽，步行至后厝的大廟眾聖宮。

DIY創作課程由固植工作室引導採集創作，認識大園風土、環境與特性，利用落地生根等帶有寓意的植栽，和校園及社區中撿拾的物件，創作屬於自己的造景箱，呈現對家園的印象和對遷移的理解。

董俊仁表示，盼藉暑期營隊，帶領孩子們認識大園文史和文化資產，在航空城變遷進行式的當下，鼓勵孩子用自己的方式留下記憶、訴說故事，帶著家鄉的記憶勇往直前。