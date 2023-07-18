美國前總統川普（Donald Trump）近日受訪指出，台灣拿走了美國的半導體業工作，引起外界熱議。對此，國民黨台北市立委參選人、前議員羅智強也點名總統蔡英文、副總統賴清德與外交部長吳釗燮，嗆問「敢向川普抗議嗎？」

川普日前接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時提到，台灣的確拿走了美國所有的半導體業工作，並稱台灣人很聰明、「奪走了我們的事業」，美國應該要予以阻止，向台灣收稅，對台建立貿易壁壘。

羅智強今（18）日在臉書發布「尋人啟事」，嗆問蔡英文、賴清德與吳釗燮是否敢向川普抗議？不少網友也在羅智強的貼文留言，「民進黨不敢吭聲已是最大抗議」、「蔡政府怎麼敢對美國爸爸有意見」、「越來越討厭美國的政治人物，只會說X話，自大」、「在台灣一條龍，在國外一條蟲」。

另外，外交部發言人劉永健今針對川普言論回應，台美經貿合作交流密切，雙方經貿及產業的結構是互補、互利、互惠的，對於川普前總統的發言，「外交部沒有評論」。