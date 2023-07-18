會議紀要顯示，雖然央行決策官員最終決定按兵不動，但也曾考慮再升息25個基點，認為這兩個選項都於理有據。
儘管7月再度暫停升息，但該央行仍警告可能需要進一步採取行動以抑制通膨，因擔心租金和電費上漲以及生產率低迷對整體通膨的影響可能尚未完全顯現。
澳洲央行在4月維持利率不變，為去年5月啟動升息周期以來首度按下暫停鍵。7月為該央行第二度暫停升息。
澳洲央行周二公布7月會議紀要，稱該行在7月會議決定維持利率不變，主要因政策已明顯達到具限制性水準，澳洲經濟面臨風險，失業率可能升高。
會議紀要顯示，雖然央行決策官員最終決定按兵不動，但也曾考慮再升息25個基點，認為這兩個選項都於理有據。
儘管7月再度暫停升息，但該央行仍警告可能需要進一步採取行動以抑制通膨，因擔心租金和電費上漲以及生產率低迷對整體通膨的影響可能尚未完全顯現。
澳洲央行在4月維持利率不變，為去年5月啟動升息周期以來首度按下暫停鍵。7月為該央行第二度暫停升息。
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