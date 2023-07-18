西班牙20歲新生代球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）16日在溫布頓網球錦標賽男單摘冠，當天其實也是英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）首度到現場觀賞溫網球賽，比賽過程中她相當投入，不時與哥哥喬治握緊拳頭歡呼，不過據悉當天沒跟到的路易王子「非常失望」，因為他已經練習好當一名球僮。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，溫布頓網球錦標賽16日舉行男單決賽，當天威廉王子與凱特帶著長子喬治及8歲的夏綠蒂前往觀賽。
這是夏綠蒂的溫網處女秀，觀賽期間，她和將滿10歲的哥哥喬治王子相當投入，兩人雙手握拳、舉向天空奮力歡呼，失望時，夏綠蒂雙手抱頭、喬治用手摀住嘴巴難掩遺憾。
抵達溫網時，凱特告訴主導全英俱樂部（All England Club）青少年計劃的奧塔薇（Ella Ottaway）：「路易對於他今天不能來感到非常失望。」
凱特也提到：「這是夏綠蒂的第一次，喬治去年有來，他們非常熱切地觀賽。」
16歲球僮喬爾（Joel）透露，5歲的路易王子試著練習像他們一樣「站立及保持嚴肅」，以及練習「我們如何站在球場後方及球員旁邊」。
文章來源：Louis, the ball boy! Prince was 'very upset' to miss Wimbledon because he has been 'practicing standing and staying serious' on court like the SW19 team
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