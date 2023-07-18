英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）16日首度到現場觀賞溫網球賽，她相當投入，被拍到握拳慶祝。

西班牙20歲新生代球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）16日在溫布頓網球錦標賽男單摘冠，當天其實也是英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）首度到現場觀賞溫網球賽，比賽過程中她相當投入，不時與哥哥喬治握緊拳頭歡呼，不過據悉當天沒跟到的路易王子「非常失望」，因為他已經練習好當一名球僮。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，溫布頓網球錦標賽16日舉行男單決賽，當天威廉王子與凱特帶著長子喬治及8歲的夏綠蒂前往觀賽。

這是夏綠蒂的溫網處女秀，觀賽期間，她和將滿10歲的哥哥喬治王子相當投入，兩人雙手握拳、舉向天空奮力歡呼，失望時，夏綠蒂雙手抱頭、喬治用手摀住嘴巴難掩遺憾。

抵達溫網時，凱特告訴主導全英俱樂部（All England Club）青少年計劃的奧塔薇（Ella Ottaway）：「路易對於他今天不能來感到非常失望。」

凱特也提到：「這是夏綠蒂的第一次，喬治去年有來，他們非常熱切地觀賽。」

英國威廉王子與凱特16日帶著長子喬治與夏綠蒂公主觀賞溫網男單冠軍賽。

16歲球僮喬爾（Joel）透露，5歲的路易王子試著練習像他們一樣「站立及保持嚴肅」，以及練習「我們如何站在球場後方及球員旁邊」。

文章來源：Princess Charlotte and Prince George have a ball at Wimbledon men’s final
文章來源：Louis, the ball boy! Prince was 'very upset' to miss Wimbledon because he has been 'practicing standing and staying serious' on court like the SW19 team
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