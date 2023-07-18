英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）16日首度到現場觀賞溫網球賽，她相當投入，被拍到握拳慶祝。

西班牙20歲新生代球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）16日在溫布頓網球錦標賽男單摘冠，當天其實也是英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）首度到現場觀賞溫網球賽，比賽過程中她相當投入，不時與哥哥喬治握緊拳頭歡呼，不過據悉當天沒跟到的路易王子「非常失望」，因為他已經練習好當一名球僮。

Princess Charlotte stole the show while making her royal debut at Wimbledon https://t.co/in1SWQGpTU — Insider Sports (@SportsInsider) July 16, 2023

A look back at the Royal Box throughout history.https://t.co/GRMb1eRV0u — TOWN&COUNTRY (@TandCmag) July 17, 2023

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，溫布頓網球錦標賽16日舉行男單決賽，當天威廉王子與凱特帶著長子喬治及8歲的夏綠蒂前往觀賽。

She takes after her mama!😎



Princess Charlotte in her sunglasses at #Wimbledon pic.twitter.com/XXegecaGaW — Belle (@RoyallyBelle_) July 16, 2023

這是夏綠蒂的溫網處女秀，觀賽期間，她和將滿10歲的哥哥喬治王子相當投入，兩人雙手握拳、舉向天空奮力歡呼，失望時，夏綠蒂雙手抱頭、喬治用手摀住嘴巴難掩遺憾。

Princess Charlotte and Prince George joined their parents in the Royal Box for the nail-biting men’s Wimbledon final on Sunday. https://t.co/Irrs1Lqsy1 — CNN International (@cnni) July 17, 2023

Princess Charlotte and Prince George react to Carlos Alcaraz becoming the #Wimbledon 2023 Men's Champion pic.twitter.com/51dWFDgtMB — Spotted @ Wimbledon (@CelebsWimbledon) July 16, 2023

抵達溫網時，凱特告訴主導全英俱樂部（All England Club）青少年計劃的奧塔薇（Ella Ottaway）：「路易對於他今天不能來感到非常失望。」

👑 Princess Charlotte and Prince George celebrate Carlos Alcaraz's win at Wimbledon.



Alcaraz was crowned the new king of Wimbledon after dethroning Novak Djokovic on a rapt Centre Court in one of the great grand slam finals.



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凱特也提到：「這是夏綠蒂的第一次，喬治去年有來，他們非常熱切地觀賽。」

英國威廉王子與凱特16日帶著長子喬治與夏綠蒂公主觀賞溫網男單冠軍賽。

16歲球僮喬爾（Joel）透露，5歲的路易王子試著練習像他們一樣「站立及保持嚴肅」，以及練習「我們如何站在球場後方及球員旁邊」。