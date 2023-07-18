台東縣府在原創館波浪屋設置紅烏龍快閃店，民眾還能進一步認識台東紅烏龍茶的製程及歷史。（蔡旻妤攝）

台東縣府在原創館波浪屋設置紅烏龍快閃店，台東縣長饒慶鈴(左二)在茶跑道上奔跑，象徵台東紅烏龍起跑。（蔡旻妤攝）

正值暑假旅遊旺季，鐵花商圈是台東必訪景點，台東縣政府在鄰近的原創波浪屋4號店鋪設置為期2個多月的紅烏龍快閃店，以茶跑道作為視覺印象，希望讓遊客逐步認識紅烏龍的歷史及製程，並有超過50種商品可購買。

台東縣長饒慶鈴表示，原創館波浪屋4號店原為原住民族委員會設立的「Ayoi阿優依」品牌文創館，在移往其他地方營業後，感謝原民處與財經處合作，在暑假期間推出紅烏龍快閃店，提供在地紅烏龍業者寄售商品，協助推廣在地產業，也讓民眾及遊客到台東有多1處旅遊或品茶據點。

縣府財政及經濟發展處指出，此次展覽地點在原創館波浪屋4號店舖，藉由活潑有趣的插畫形式呈現，並將茶園轉化成「茶跑道」的視覺印象，象徵「台東紅烏龍」起跑。

遊客可以循著跑道在輕鬆探索的過程中吸收更深入的專業與知識。除了介紹茶的發展演變、台東紅烏龍茶製程、品飲方式、台東紅烏龍的茶風土等展覽資訊，現場也提供近20家紅烏龍業者、超過50種商品供消費者選購。

縣府也表示，先透過快閃方式在暑假期間推廣紅烏龍，自即日起至9月30日止，歡迎民眾品嚐台東紅烏龍的好滋味，若受到歡迎，未來不排除設置常態店。