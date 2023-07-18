台東綠島鄉C肝風險潛勢為第4級，屬於中高風險，目前篩檢涵蓋率53.3％、C肝抗體陽性率7.7％、治療率90.5％。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台灣早期打針文化造成花東地區C型肝炎盛行，其中綠島鄉C肝風險潛勢為第4級中高風險，但島上篩檢涵蓋率僅53.3％，為因應2025消除C肝政策，台東縣今起連續3天在綠島鄉辦理C肝快篩，15分鐘內就能篩檢出潛藏個案，目標提升篩檢涵蓋率至70％。

響應728世界肝炎日，台東縣衛生局攜手台灣肝臟學術文教基金會及高雄醫學大學附設醫院，於今日至20日連續3天在綠島鄉辦理，運用方便、快速15分鐘內即可知道是否有C型肝炎抗體進行大規模篩檢。

台東縣長饒慶鈴表示，C型肝炎是肝癌的重要危險因子，為因應2025消除C肝，縣府特別與財團法人台灣肝臟學術文教基金會及財團法人私立高雄醫學大學附設醫院合作，導入C肝快篩技術，希望藉此讓民眾免於C肝威脅，鼓勵45歲至79歲綠島鄉民踴躍接受篩檢。

台東縣衛生局長孫國平指出，自100年起迄今，數據顯示台東縣B、C型肝炎篩檢涵蓋率為53.1％、C肝抗體陽性率9.9％、治療率95％，其中綠島鄉C肝風險潛勢為第4級，屬於中高風險，目前篩檢涵蓋率53.3％、C肝抗體陽性率7.7％、治療率90.5％，雖有超過一半符合資格的綠島民眾已接受篩檢，但仍希望透過此次快篩能順利讓綠島鄉篩檢涵蓋率提升至70％，C肝陽性民眾也能儘速接受免費治療。

衛生局進一步說明，45歲至79歲民眾終身可免費BC肝炎篩檢一次(原住民40歲至79歲)，只要確認感染C肝，高達20萬元藥物治療費用由健保免費提供，民眾只需服藥2至6個月，治癒成功率達97％；預防重於治療，早期診斷早期治療，符合年齡的民眾可前往成人預防保健的醫療院所主動篩檢。