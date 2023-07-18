林務局屏東林區管理處與高雄市政府觀光局攜手合作，以中、低年級的孩子為主要對象，在高雄市壽山動物園解說教育中心辦理「魔法保安林尋寶記」特展，特展期間自7月22日起至8月31日止，假日並有特色攤位及說故事、實境解謎等活動，希望大家到動物園除了看動物外，也能透過特展瞭解保安林的重要性和服務價值。

號稱高雄都市之肺的打狗山（壽山），是大家假日休閒的好去處，但很多人不知道，它其實是台灣第1個設置的保安林（1907年設置）。

為了讓大家認識這個在身邊默默保護我們、提供生態惠益分享服務的森林，林管處與觀光局特別規畫暑假期間，在壽山動物園辦理「魔法保安林尋寶記」特展，將生硬的知識轉化為活潑的文字，搭配注音與趣味的互動環節，讓小朋友也能輕鬆認識保安林，並瞭解目前森林所面臨的威脅，及如何透過生活中的小小努力，共同守護保安林。

另外，特展也展出林業主管機關林務局屏東林區管理處如何透過經營管理措施，維護南部的森林環境，讓大家都能享有森林所提供的各種服務。

特展期間，每周六、日還有DIY、說故事、拼圖、實境解謎等活動，讓大家能更認識保安林和動物的相關知識，及動物們的所居住的森林有哪些功能及重要性。

除了靜態展示外，特展也提供自導式學習單，讓孩子們能夠自主學習，在完成特展任務的同時也能蒐集動物印章。

屏東林管處表示，保安林是為了特定公益功能目的而設置的保護林，換句話說，保安林就是保護人類安全的森林，保全安康的森林，包括鞏固土石、涵養水源和防風……等，並且能減少災害發生，提昇生活品質。高雄巿著名的3座山－半屏山、打狗山、和旗後山，都是因為保安林的存在，而為高雄巿保留了一片綠地，歡迎大家一起透過特展，探索保安林的奧秘。