特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的傳記作者艾薩克森（Walter Isaacson）分享貼身觀察馬斯克3年的心得，直指馬斯克缺乏同情心，有時候甚至會出現「惡魔模式」待人相當苛刻。

為了撰寫馬斯克的傳記，艾薩克森長期採訪與觀察馬斯克及其周邊人物，對於馬斯克的工程師身分印象深刻，「我認為他一點同情心和情感都沒有。」

艾薩克森補充說道，「當你跟馬斯克長期相處，你會了解到他的動機及這個人，會開始發現他有很多缺點，甚至還有一種具破壞性的惡魔模式，馬斯克是一個充滿動力的人，對他來說錢不是最重要的，同時他也很衝動，腦子想到什麼就會在推特發什麼。」

事實上，作家Ashlee Vance曾寫一本400頁的馬斯克傳記，他評論，「馬斯克對人際關係並沒有太多的關心，但他對人類有很多同情心，我認為他的情緒起伏與表現與普通人完全不同。」

Space X創始員工Jim Cantrell也曾回憶他與馬斯克一起工作的時光，「和馬斯克一起工作就像和兩個不同的人一起工作，一個是好的馬斯克，另一個則是壞的馬斯克，你永遠不知道會遇到哪個馬斯克。」