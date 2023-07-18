日本傳奇AV天后明日花綺羅當年以女神臉蛋和火辣身材，成為廣大老司機們的D槽女神，在2020年2月正式宣布引退時，讓許多男粉絲都心碎。卸下女優身分後，明日花綺羅活躍於社群，還自創品牌，偶爾也會出席公開活動；近日她驚喜赴韓出席「第11屆大韓民國藝術文化人大賞」，34歲外貌宛如洋娃娃，讓全場看呆。

明日花綺羅昨（17）日受邀出席韓國頒獎典禮「第11屆大韓民國藝術文化人大賞」，一襲削肩黑色禮服，露出纖細手臂、白皙美背還有骨感香肩，讓人以為是真人版洋娃娃走出來，現身就引起全場騷動；因為明日花綺羅從3年前引退後，能在公開場合看到她是極為難得的事情。

34歲明日花綺羅如洋娃娃的外貌，驚豔全場。（圖／摘自明日花綺羅IG）

在活動結束後，明日花綺羅曬出自拍美照，讓網友再度被驚艷到，「女神還是好美」、「太早引退了，現在仍然美得不得了」、「意圖使人複習」；不過，有些人好奇為何會邀請明日花綺羅出席韓國文化人的頒獎典禮，「身分有點搭不上」、「長得漂亮也能當文化人嗎？」。

17日舉辦的「第11屆大韓民國藝術文化人大賞」，朴宰正、全烋星、吳鐘赫、裴瑟琪等韓國知名歌手，都有出席典禮。