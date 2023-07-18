台北市立動物園大貓熊館室內活動場地新增大型落地窗，讓遊客可近距離觀賞動物醫療訓練過程，像是吹短哨音告知動物做出正確動作、以目標棒等工具引導動作。園方將推出首次在大貓熊館登場的「動物保母講古解說」，民眾可在7月19日下午3時10分起看見保育員為大貓熊訓練的過程。

為提升北市動物園內動物照養軟應體設備，加上大貓熊館現有欄舍已達容留上限，園方2022年開始整修大貓熊館，除了重新配置館內空間，也新建欄舍與空調機組。動物園長諶亦聰表示，大貓熊室內活動場地新開大型落地窗，讓遊客透過定點定時的保母講古活動，深入瞭解大貓熊醫療照養管理與訓練過程，見證野生動物照養與醫療科學躍進。

動物園將在7月19日下午3時10分，推出首次在大貓熊館登場的「動物保母講古解說」活動，民眾可透過玻璃近距離觀察到保育員為大貓熊進行的動物訓練，並搭配保育員解說，展現現代動物園專業照護、預防醫學、保育與教育功能。

園方提醒遊客，此活動限額20人、禁止大聲喧嘩、禁止使用閃光燈及錄影、室內建議佩戴口罩，並請配合工作人員指示，保持適當距離，「動物保母講古解說」活動將於每月第三周星期三推出，依動物狀況進行彈性調整。

動物園補充，動物訓練方式以正向強化為原則，使用短哨音告知動物已做出正確動作，並以目標棒導引動作發生，或加上手勢或口令並輔以食物、聲音或觸摸當作獎勵。

園方表示，動物訓練會使用的基本工具包含哨子、目標棒、餵食桶、切成小片的蘋果及管理醫療等工具，目前大貓熊們正進行量血壓、抽血、打針、刷牙、拍攝X光及超音波檢查等預防醫學訓練。