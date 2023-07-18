葡萄為台灣重要溫帶果樹，栽培面積約2,400餘公頃，可創造58億元的年產值，堪稱台灣果樹界「紫金」傳奇。然而近年極端天氣事件頻傳，加上栽培品種單一、農業人力老化與缺乏、修剪枝條難以去化等問題，10年來栽培面積減少高達18％。

農委會台中區農業改良場為解決產業困境，經組成跨域團隊，並成功育成該場第1個鮮食葡萄品種台中6號「羅娜公主」；另運用場試所首座5G基地台建置葡萄智能示範場域，完成智能省工控制系統及通訊設備導入葡萄生產管理，提高管理效率並有效減低勞力25％；同時率先建立葡萄枝條微生物製劑現地處理SOP技術，可提高枝條分解速度31.7％，增加土壤有機質含量0.3％及單果串重15％，避免棄置枝條造成環境汙染及碳排放。

台中農改場表示，葡萄台中6號為巨峰枝條變異，2014年於南投縣信義鄉羅娜村林慶同先生果園發現，該場陸續進行繁殖、整枝修剪、性狀調查、穩定性與一致性試驗，歷經7年，成功於2021年完成命名，並於2023年取得植物品種權，為該場育成的第一個鮮食葡萄品種。

台中農改場指出，該品種果形及風味相當獨特，果實上窄下寬呈木瓜形，果重約10公克；成熟果實果皮為紫紅至紫黑色，果肉緊實、口感脆且具有蜜香味，糖酸比適中，糖度18度。栽培管理方式與主流品種巨峰相似，可進行一年二收栽培，進一步採用一字型整枝並配合短梢修剪，可有效節省人力。

台中農改場2022年經由網路及實體票選出商品名為「羅娜公主」，期加速台中6號推廣並提高知名度，也將儘速辦理新品種授權推廣。台中6號「羅娜公主」可增加消費者鮮食葡萄新選項，因活絡消費市場提高售價效益，預估農友收益可提高20％，預期可搶占葡萄總面積5％，創造3.5億元產值，有利整體產業發展。

台中農改場另指出，極端氣候使露天葡萄栽培管理不易，嚴重影響品質及產量，近年巨峰葡萄栽培已開始利用設施降低氣候環境衝擊，面積達400公頃。然而農民需親臨設施現場操控捲揚及天窗等設備，往返奔波耗時費工，為提升葡萄設施管理作業效率，提升因應氣候變遷之管理韌性，利用全台試驗改良場所第一個5G基地台，建置首座葡萄智能示範場域，運用專用型環控與通風防雨設施，並串聯綜合氣象站等裝置，透過手機或平板等行動裝置加以遠端迅速下達管理指令，以達環境即時監測、降雨因子預測及防災管理決策之目的，可有效降低農友往返奔波及降低勞力25％。

台中農改場進一步說明，台灣葡萄每年須修剪以進行產期調節及維持樹勢，然而每年修剪枝條達28,800公噸，慣行以清運、就地掩埋或露天燃燒等方式處理，農業剩餘資源並未有效循環再利用，並衍生環境汙染問題。

台中農改場業成功研發葡萄枝條現地處理技術，係以粉碎機處理搭配該場研發之微生物製劑，可提高枝條分解速度31.7％，並增加果園土壤有機質含量0.3％及葡萄單串重量15％，有效解決枝條去化問題並還肥於田，另研究顯示枝條現地處理晚腐病發生情形與清園處理者並無顯著差異。