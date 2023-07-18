竹北高中特教班一年級學生徐語彤，6月參加德國舉辦的夏季世界特殊奧林匹克運動會，在自行車項目以7分55.55秒佳績勇奪5公里公路賽金牌，為新竹縣拿下史上首面特奧金牌，接著9月將參加2025冬奧滑冰項目選拔。縣長楊文科18日在主管會報上頒發「榮譽竹縣」獎狀表揚，並誇讚徐語彤表現優異，期許再接再厲。

楊文科說，對於教導特殊生的老師及教練都需要很大的耐心及愛心，陪伴孩子面對課業、人生等各項挑戰，謝謝教練及校長的付出，還有家長的支持，徐語彤的表現令人敬佩，也是新竹縣教育中的典範，希望更多同學向徐語彤看齊，一起努力，發揮人生無比的潛力。

啟蒙教練羅盛堉說，徐語彤一開始是接觸溜冰，新豐國中體育班及自行車校隊的師資教練，與徐語彤家長溝通後建議學習自行車，從去年開始訓練。

徐語彤對自行車也很有興趣，最大的考驗是訓練都在戶外，危險性較高，挑戰更大，他的個性樂觀，且堅持不放棄，堅持體能訓練也不斷進步，這次才可以順利拿下佳績。

羅盛堉提到，徐語彤有機會出國比賽，不管是奪牌、適應環境及選手交流，都是很不錯的成長養分，希望她未來有更多機會去外面看看不同的世界，期許再獲佳績，為新竹縣爭取榮耀。

徐語彤說，第一次出國比賽很開心，興奮大過於緊張，獲獎當下很想趕快回家與父母分享喜悅，雖然練習時很辛苦，但一切都是值得的。

教育局副局長蔡淑貞表示，徐語彤在2022年參加多場全國大型賽事，獲選2023年夏季特奧世界賽中華台北自行車代表隊的選手，這一年除白天要兼顧學業外，寒暑假與週末在台南、台北、國體大等地奔走集訓，都不喊累，高一競賽成績完全不輸其他選手。這次競賽除面臨世界各地的好手外，也克服氣候與時差調整奪得金牌，成為竹縣史上第一位拿到特奧金牌的選手！