前民進黨立委鄭寶清去年以無黨籍身分參選桃園市長，他不滿周玉蔻在節目中質疑他拿共產黨的錢參選等，提告求償100萬元，台灣高等法院駁回上訴，認定周女是就可受公評之事項表達其立場或見解，判決駁回鄭的訴訟確定。

鄭寶清主張，他是桃園市第3屆市長選舉候選人，2022年8月29日上午8點他接受周女在寶島聯播網電台主持之節目「新聞放鞭炮」中訪問，周女在節目中向他發問：「你有沒有拿共產黨的錢？」等語時，他另有電話撥來，周女無視他告知另有重要電話後掛斷與她人通話，反而在節目中以嘲諷、訕笑口吻表示：「不敢回答」。

鄭說，周女在節目中說，「我問他有沒有拿共產黨的錢，他把我掛掉」、「關鍵問題不回答，然後就掛電話」等語，使不特定多數人誤認他承認有收取共產黨提供之金援，致使他之社會評價、名譽均受到嚴重貶損，而受有非財產上損害，求償100萬元。

台灣高等法院駁回上訴，認為鄭當時是桃園市第三屆市長選舉候選人，屬參與公共事務之人物，其在接受節目訪問前，即得知悉節目型態係以主持人訪談之方式進行，卻於主持人要求發問時，以掛斷訪談電話方式未回答周女詢問之問題，周女質疑鄭迴避問題，非屬憑空捏造。

高院認為，周女是就可受公評之事項表達其立場或見解，非純屬情緒性或人身攻擊性之謾罵言語，可認是基於善意所為之合理評論，難謂有侵害鄭的名譽或信用權之不法性，判決駁回鄭的訴訟。全案確定。