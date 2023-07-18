前總統馬英九今日下午帶領陸生參觀故宮，在欣賞國寶肉形石時，他妙語提問，「這是自然形成的嗎？」、「如果是自然形成這樣算是藝術嗎？」、「肉形石的創作者是誰？」三度考倒導覽員。（鄧博仁攝）

疫情恢復，兩岸尚未恢復交流，陸生在馬英九基金會的安排下來台交流，今日下午馬英九親自帶學生參觀故宮。（鄧博仁攝）

前總統馬英九今日下午帶領陸生參觀故宮，在欣賞國寶館藏「肉形石」時，他妙語提問，「這是自然形成的嗎？」、「如果是自然形成這樣算是藝術嗎？」、「肉形石的創作者是誰？」三度考倒導覽員。

疫情恢復，兩岸尚未恢復交流，但是陸生在馬英九基金會的安排下來台交流，不少學生都是第一次來台，今天上午在文化大學，下午又到故宮，面對鏡頭，他們展現青春笑容，紛紛表示是第一次來台，十分開心。

特別的是馬英九親自和學生一起看展，從書畫收藏一路看到肉形石，在欣賞「肉形石」時，馬英九向導覽員提問，包括「這塊石頭是自然形成的嗎？」「創作者是誰？」「為什麼是藝術？」三度考倒導覽員，導覽員一時似乎無法給出答案。

事實上，肉形石可說是故宮極富人氣的文物之一，根據故宮網站說明，材質屬玉髓類的碧石，可見玉石形成過程中層次豐富的堆疊紋理。

然而，肉形石雖是天然成形，但卻曾經過工匠加工，讓紋路和形態呈現如東坡肉塊。藝術史教授邱建一曾在《知道了！故宮：國寶，原來如此》一書提及，肉形石為天然成形，但是有經過工匠加工，才成為現在看見的東坡肉形狀。

一旁也有圍觀民眾在會後表示，現在看到的肉形石，除了石頭本身紋路，也是來自工匠有一雙發掘美的眼光，而這就是藝術的本質。