網通廠明泰科技2019年決議斥資48億，私募入股網通設備廠仲琦科技，時任仲琦的劉姓女副董疑在私募案消息公開前，通知家人提早進場購買仲琦股票，內線交易獲利數十萬元，另有仲琦及明泰公司的內部人涉內線交易套利，涉犯《證交法》內線交易罪，台北地檢署18日指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索並約談劉女6人到案。

明泰科技2019年12月12日宣布擬斥資48.11億元，以每股16.11元取得仲琦私募10萬張，另以溢價約55％的每股32元，公開收購仲琦10萬張普通股，預計取得仲琦60.8％股權；公開收購期間自2019年12月17日至2020年1月 6日。

但檢調發現，時任仲琦副董的劉女家人及公司其他內部人，涉嫌於重訊公布前，提前於2019年11月至12月初進場，分別買進仲琦、明泰等2家公司的股票，涉嫌內線交易套利，案經證券交易所察覺後，主動移送檢調偵辦。