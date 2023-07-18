苗縣舉辦縱橫山野兒少探索體驗營。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府運用公益彩券盈餘經費，委託苗栗縣頑皮豹愛心社辦理「縱橫山野兒少探索體驗營」，鼓勵兒少參與各種正當休閒育樂活動。苗栗縣長鍾東錦18日到場關心學童玩樂情況，提醒孩子，記得多補充水份，遠離是非場所、不到危險水域戲水，注意自身安全。

縣府指出，為使活動更貼近兒少需求，進而落實兒童權利公約的兒少表意權，活動規畫以問卷方式調查縣內12到18歲兒少參與各項活動的興趣，並運用調查結果邀請兒少代表開會討論後決定，展現縣府落實兒童權利公約的兒少表意權。

今兒童權利公約宣導系列活動，在泰安鄉騰龍山莊規畫「縱橫山野兒少探索體驗營」，內容包含團隊互助、膽識訓練、山訓課程、氣槍射擊、信心探索等體驗課程，學習生存技能及合作協調能力，同時培養團隊互助觀念與勇於挑戰的精神。

苗栗縣長鍾東錦18日在社會處長楊文志陪同下，加入學員隊伍體驗氣槍射擊對戰。經過一場激烈廝殺，他表示，在這場遊戲中，除了要閃避友軍槍口、找好遮掩物，要在刺激的氛圍中冷靜規畫進攻與防守路線，還要培養隊友的默契十分不容易，希望學員們在這為期3天的營隊之後，還有機會到泰安遊玩，大家都玩得盡興。

鍾東錦隨後頒發感謝狀，感謝苗栗縣新雅獅子會、頭份東昇獅子會、頭份惠光獅子會贊助許多礦泉水、飲料和活動所需物資，並提醒學員要注意自身安全，如果有任何身體不適，一定要馬上跟現場教官及工作人員反映，一切都要以安全為第一優先考量。

鍾東錦表示，每位孩子都是家長心中的寶貝，藉由這場活動召集36位小朋友到泰安，安排豐富的山區活動，今天更是在漆彈場體驗空氣槍射擊，正好也能在暑假舒緩平日的課業壓力，同時訓練團隊精神，培養危機應變和求生知能，讓他們的人生有不同的經驗，留下美好的回憶。

鍾東錦呼籲，各位學子在暑假期間晚上千萬不要在外逗留太久，不要到危險的場所，要游泳消暑一定要選擇有救生員的安全水域，希望能趁暑假多活動、運動，戶外天氣炎熱，要記得多補充水份、加強防曬避免中暑，也要多閱讀，祝福大家有個愉快的暑假。

社會處說，今年除了辦理「縱橫山野兒少探索體驗營」外，上週也在苗栗市烏色咖啡辦理「少年廚師體驗營」，兩個營隊活動都是經由投票及兒少代表開會討論後決定，活動資訊一釋出幾乎都是報名秒殺，未來不管是辦理兒少活動或政策制定，都要讓兒少有機會表達意見，也讓政府施政更貼近兒少需求。