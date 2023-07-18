雲林縣土庫鎮土庫商工學生沈湘晨、陳信翔，參加勞動部「第53屆全國技能競賽」，分別在「展示設計」、「建築鋪面」職類拿下金牌，校方18日表示比賽自13日起歷經4天競技，考驗選手的技術與耐力，非都會區學生能拿下金牌非常不容易，證明只要用心，即使資源相對缺乏，也能脫穎而出。

廣告設計科高二學生沈湘晨參加「展示設計」職類比賽，她表示此項競賽因應國際流行趨勢，結合時尚與國際化，為各大潮流品牌行銷注入亮點，每名選手在相同工具材料、框架中孤軍奮戰 ，晚上回到飯店還要與指導老師沙盤推演，研究對策至深夜，非常感謝老師提供寶貴意見，幫助她勇奪金牌。

廣告設計科主任陳衍希、指導老師林莉芳說，面對全台眾多精英的同台競技，能脫穎而出實在不容易，湘晨雖個性溫和，不過暴發力十足，續航力也很強，別人練習5個模組她就練習10組，展現強烈企圖心。接下來將繼續參加第2階段國手選拔，希望有機會出國比賽為台灣爭光。

建築科高三學生陳信翔表示，「建築舖面」職類是須要體力及耐力的競賽，磁磚舖貼更是須要熟練的繪圖放樣技能，每次練習從拌漿打底、磁磚放樣切割、貼磚調整補縫，都要一氣呵成，做完後還要清洗保養工具，還好有學校全力支持與老師細心指導，讓他順利奪金。

建築鋪面指導老師林煜融指出，信翔從一年級就投入建築舖面世界，跟隨著學長們腳步訂定方向，目標就是鎖定金牌，二年級第1次闖進決賽獲得入圍佳作，今年高三最後1年，抱著放手一搏、全力以赴的決心，相當努力投入練習，就是希望一舉奪金，所謂天道酬勤，總算如願以償。