謝宇威客串8點檔《市井豪門》許仁杰的大學長，助攻許仁杰追羅巧倫。（民視提供）

謝宇威劇中自彈自唱，許仁杰、羅巧倫聽到忘我。（民視提供）

離婚恢單的許仁杰，日前加入民視8點檔《市井豪門》飾演考上律師執照的吳柏毅，劇中他對自己的老闆沈家怡（羅巧倫飾演）有好感，偏偏屢屢被發好人卡。劇中兩人外出用餐意外遇到他「大學社團的學長」在駐唱，既是歌手也是畫家的謝宇威客串演出學長一角，成為兩人戀情加溫的推手。

謝宇威之前也曾拍過8點檔《大時代》，他表示上次是以畫家的身分，這次則是歌手入鏡，每一次的體驗都很不錯，只是身分轉換成演員，所以還是需要一些時間了解棚內的鏡頭位置。

許仁杰說和謝宇威上次合作是7、8年前，但這次聽到謝宇威老師演學長，而且自己還要放肆喊他「大鬍鬚」，都覺得很不好意思。他透露很喜歡謝宇威的一首歌〈勇往直前行〉，老師一聽到馬上現場自彈自唱，甚至還唱起許仁杰的第一首創作歌曲〈花樹下的約定〉，讓他一秒變成追星模式，超級感動。

正式拍攝時，許仁杰跟羅巧倫坐在台下欣賞謝宇威演唱，他還加碼吹口琴，讓兩人太陶醉忘記正在錄影，等到拍攝結束，謝宇威上前鼓勵他繼續做音樂創作，許仁杰說這幾次客委會的安排，找來各領域的佼佼者一起參與演出8點檔，都讓他很期待，常常想著下一次的「客」座大來賓會是誰。

曾拍過8點檔《大時代》的謝宇威表示，上一次是以畫家身分，這一次則是客家歌手，每一次的體驗都很不錯，只是來工作的時候，身分轉換成演員，所以還是需要一些時間了解棚內的鏡頭位置。劇中大秀客語跟台語的他，謙虛表示自己還不是最厲害的，台灣原住民才是學語言高手，因為身邊很多認識的原住民，除了會講自己的語言之外，還會講台語、客語甚至日語，相當佩服他們，他認為台灣就是一個多元文化的社會，多學一些語言，可以和更多人交流也是很棒的事情。