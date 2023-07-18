桃園從2015年起辦理青年從農輔導計畫，運用產官學合作輔導青年在農業理論及實務面打好基礎，目前已培育348名青農。農業局表示，青年從農輔導計畫近年成效佳，且近2年的離農率皆為零，有越來越多青年報名，考量有些學員中途會退訓，因此會視從農意願強烈與否，評估超額錄取。

農業局盤點近幾年的青年從農輔導計畫實施成效，2019年結訓的學員人數有49人，有8人離農，2020年結訓的學員人數有35人，僅1人離農，2021年及2022年的結訓學員無人離農，離農率為零，留農率則為百分之百，計畫成效漸入佳境，多名青農更是當選農委會百大青農，吸引越來越多人報名參加。

農業局指出，雖然該計畫招生名額為40人、備取10人，考量學員若在中途退訓，備取學員無法從頭開始學習，因此會視民眾的從農意願強烈與否，評估是否超額錄取，往年也曾有超額錄取的情形，今年總計錄取56人，錄取率為85％，現正為受訓階段，部分學員因工作或職涯規畫等因素而申請退訓，截至目前受訓學員有48人。

農業局說明，第1階段農業系列課程培訓為期1個月，課程內容包括水稻、花卉、蔬果、畜牧基礎理論課程及實務課程，另也會教授智能機具應用、品牌行銷、農產品包裝、產品特色規畫設計、農場經營管理實務。此外，為降低青農受訓期間的生活壓力，會給予每人3萬元生活津貼。

第2階段要在農場實習3個月，農業局會安排學員至轄內輔導產銷班、合格農場或相關農業單位實習，實習結束前每位學員需準備15分鐘簡報並上台講述實習心得，農場實習也比照第1階段每月給予每人3萬元生活津貼。第3階段輔導農業經營及創業為期3個月，指導學員撰寫營運計畫書、規畫財務、進行市場環境分析等，學員撰寫的補助申請書如經市府審查通過，最高更可獲20萬元補助。