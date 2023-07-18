新冠疫情肆虐全球後，目前有多項研究顯示新冠肺炎確診者同時會出現細菌感染問題，臺大雲林分院感染管制中心主任林綺英建議，要完整提升肺炎的防護，應接種新冠肺炎、肺炎鏈球菌、流行感冒等3種疫苗。

院長馬惠明院長指出，多項研究顯示，新冠肺炎病毒確診者同時會出現細菌感染問題，菌種是社區型肺炎常見的肺炎鏈球菌；民眾若感染新冠肺炎、流感、或免疫力下降時，肺炎鏈球菌就可能經由呼吸道或血液侵襲器官，症狀不盡相同，甚至引起敗血症、肺炎、腦膜炎等侵襲性疾病。

耳鼻喉部醫師廖俊綱表示，肺炎鏈球菌平時就潛伏於鼻腔最深處鼻咽中，呈現無症狀的帶菌狀態，若接種肺炎鏈球菌疫苗有助於保護鼻咽部黏膜、降低鼻腔帶菌率，便能阻斷肺炎鏈球菌的傳播。

感染管制中心主任林綺英也表示，若要完整提升肺炎的防護，應接種新冠肺炎、肺炎鏈球菌、流感等三種疫苗。台灣現有肺炎鏈球菌疫苗有23價多醣體疫苗、13價結合型疫苗，其中23價多醣體疫苗目前有政府補助，民眾若有任何問題，建議諮詢醫師後，選擇適當的疫苗施打。

副院長洪健清提醒，65歲以上民眾可接種一劑免費肺炎鏈球菌疫苗，可以跟流行感冒疫苗一同施打，增強抵抗力，肺炎鏈球菌疫苗效力可維持5年至10年，抵抗力慢慢下降，民眾可以再注射新的疫苗。

臺大醫院雲林分院今（18日）起至21日舉辦為期4天「神秘鼻腔透視巡迴展」，帶領民眾探索鼻腔帶菌世界，更加了解預防接種的重要性及對策，並提醒民眾持續落實勤洗手、戴口罩。