2023年大會主題為「擁抱亞洲生技動能Embracing Asian Dynamics」，聚焦國際投資趨勢、創新技術療法與市場供應鏈三大議題。其中2023展覽重點專區CDMO(委託開發暨製造服務)網羅台康、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥、永昕、啟弘、基龍米克斯、國光、霖揚、進階、博訊、潤雅、日隆精化等國內廠商，以及必帝、FUJIFILM、Wuxi Biologics與AJINOMOTO等國際廠商參與，展示最新技術與合作方案，為今年展場內最亮眼的區域。

配合CDMO話題熱，今年展覽全新設立CRO(委託研究機構)專區，包含精睿、安美睿、明生、穎銳等公司皆參展，全球知名的徠博科(LabCorp)及賽默飛世爾(Thermo Fisher)亦首次參與，展示臨床實驗與研發能量。

今年展覽共吸引19個國家參展，包括美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞、奧地利等組成11大國家館，還有日本、中國、韓國、新加坡、香港、瑞典、德國、法國、丹麥等多國公司參展。

7/27-28兩天共有50場公司展望說明會及42場參展商創新技術發表會(Exhibitor Showcase)，主題涵蓋新藥與創新療法、精準醫學臨床應用、技術如何吸引創投、市場數據發表、政府學研單位發表、創新原料應用與發表、專業配方競賽發表等，展現台灣生技爆發力。國科會也於展場內舉辦大型論壇，4日共有11場包含國際精準健康-智慧醫院高峰會，以及竹科、中科、南科、中興、台大、中山、成大、清華、中央、陽明交大等10大產業化平台技術發表會，聚焦數位科技與智慧醫療的結合。