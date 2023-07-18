馬英九陪陸生團參訪文化大學 女學生指兩岸最大公約數是「這事」 @ChinaTimes ​

馬英九文教基金會邀請大陸5校37人來台，參訪團今天上到文化大學參訪，前總統馬英九也出席，校方並安排兩岸學生進行音樂交流。會後馬英九表示，要將這次的參訪團成果延續，未來規畫成立兩岸大學校長交流論壇，獲得熱烈的支持。

文化大學是這次陸生五大學校參訪團訪問行程中的唯一私立大學，英九一早與陸生團搭乘遊覽車抵達陽明山。文化大學由董事長陳泰然、校長王子奇率領師生親自接待。

不過校方貼出的歡迎海報上面寫著「歡迎馬英九先生、郝平先生一行貴賓蒞臨」，校方以「馬英九先生」稱呼馬英九，引發爭議。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，「在陸生客人面前，我們都是尊稱馬總統或馬前總統」。

馬英九參觀博物館時，發現館藏中有「馬家窯」的器皿，好奇的問道，「馬家窯跟我們馬家有沒有關係？還是開窯的老闆姓馬？」館方表示，馬家窯必定和姓馬的人有一些關係，對話逗趣引得參訪的師生們哈哈大笑。

今天文化大學同時也安排了兩位國樂系的學生陳德夫、陳佳伶和來訪的北京大學生陳凱迪來了一場小型音樂會，演奏琵琶、古箏及中阮等樂器，互相交流琴藝。

雙方現場演奏了港劇《鐵血丹心》主題曲、傳統樂曲《漢宮秋月》及改編樂曲《河南曲牌聯奏》等，並且合奏《蒼海一聲笑》、《花好月圓》，雖然是臨時成軍，但是表演仍獲得在場的師生們熱烈掌聲。

表演結束，陳凱迪受訪時表示，走進音樂廳，彷彿回到自己的學校排練室，也看到音樂無國界。他們透過樂曲交流，共同傳承中華文化及中國民族樂器。

另一位陸生、武漢大學歷史學院碩士生孫琳說，她參觀了文化大學校園，感覺和武漢大學很像，都是在山中建大學，爬坡是日常。她此行也體驗到，兩岸同文同種同血緣，文化交流是最大公約數。

陸生參訪團團長、前北京大學校長郝平表示，雙方的音樂交流顯示了文化大學在傳承中華文化上的表現與努力，他也當場邀請文化大學的音樂系未來到北京大學及大陸重要大學演奏交流。