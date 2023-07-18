周日（23日）迎來24節氣中的大暑，小孟老師在臉書上分享大暑一到運勢將一路旺到鬼門開的前4名星座和生肖，依序是獅子座和生肖龍、金牛座和生肖狗、天秤座和生肖猴、牡羊座和生肖馬，其中第1名的獅子座和生肖龍事業及合夥方面能獲得更高成就，並且只要多留意與人之間的互動，就可賺取豐厚錢財。

▍第4名：牡羊座和生肖馬

若有進行投資的牡羊座和生肖馬，在大暑這段期間是不錯的時機點。若是股票、基金或高風險類型的，只需謹記一個原則「打帶跑」，賺錢機會將會提高。切記不可留戀，別想追高殺低，將能在短期內賺很多，有望成為爆發戶。只是財運變動速度快，若不留意或太貪心，一直想追加買進，則是相當危險，記得要當機立斷，入袋為安。

▍第3名：天秤座和生肖猴

天秤座和生肖猴在大暑後，社會地位相較於上個月有顯著的提升，因此受到許多重視，也背負不少責任，但有些是因為自我的期許及面子問題，不過這些責任也為他們帶來不少財富。例如，受邀去演講或事業藝術創作受到矚目等，若能精益求精，繼續為自己而深造，將可延續更多的財富收入。

▍第2名：金牛座和生肖狗

金牛座和生肖狗在大暑後，將變得想接觸玩樂性質的財務，而且想法也多元化，不妨將想法投注在刮刮樂或大樂透方面，也許會有更多靈感。除此之外，社交活動會增加許多，貴人運也能提升，只要多加精心打扮並出席，就能遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，有助於事業及財務發展。

▍第1名：獅子座和生肖龍

獅子座和生肖龍在大暑後，事業發展及合夥方面能有更高的成就，這時出現的人多半對事業有助益，就連學生就學、想出國留學或想外出旅行的，都有很高的機會可獲得經濟上的協助，主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多留意與人之間的互動，就可賺取豐厚錢財。