根據衛福部統計，國人膝關節退化的盛行率約15％，推估有350萬人深受膝關節疼痛所苦，如何及早保養顯得很重要。營養師彭逸珊表示，養護關節可先從日常飲食先補起，相關的營養素包括，鈣質、維生素D、C及Omega-3脂肪酸，如鯖魚、芭樂等都是很好的獲取來源。此外，營養師高敏敏曾提到，有3類易促發炎的食物要避免，分別是精緻糖、過多飽和脂肪酸及加工食品。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，養護關節應盡早準備，等到出現不適才開始保養已來不及。她指出，關節健康維持與軟組織、骨骼有關，相關營養素包括，鈣質、維生素D、C及Omega-3脂肪酸，並一一分享對應的功效與食物。

首先是鈣質，彭逸珊表示，與骨骼、牙齒健康有密切關係，如鮮奶、板豆腐及小魚乾都是富含鈣質的食物；其次是維生素D，可增進鈣質吸收，攝取來源像是蛋黃、鮭魚等；再來是Omega-3脂肪酸，有助抗發炎，如鯖魚、秋刀魚等都是良好的來源；最後是維生素C，能促進結締組織生長，如芭樂、葡萄柚等都富含維生素C。

除攝取上述飲食外，彭逸珊也提醒，維持理想體態並搭配規律運動也很重要，能幫助維持肌肉強度，從而減輕關節負擔。

另外，營養師高敏敏曾提到，養護關節不僅要攝取好的營養素，也要避開易促發炎的食物。並特別點出3大類，包括精緻糖，如含糖飲料及點心；過多飽和脂肪酸，如豬油、牛油與炸物；加工或醃製食品。她更呼籲，雖然關節發炎能透過攝取食物營養來做改善，但未好轉或更嚴重時，還是必須就醫。