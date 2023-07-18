群聯指出，此一AI架構為整合SSD的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的GPU與DRAM資源下，最大化可執行的AI模型，預計能有效降低提供AI服務，所需投入的硬體建構成本。
首波的應用場景為全球首款導入整合SSD協同運算的量產aiDAPTIV+AOI光學檢測系統，可幫助SMT工廠加速進入工業4.0，並進一步提升檢測精準度，消除人力檢測所導致的不穩定性。
群聯（8299）推出自主研發AI人工智慧運算服務「aiDAPTIV+」服務方案，擴大儲存AI應用市場。
群聯指出，此一AI架構為整合SSD的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的GPU與DRAM資源下，最大化可執行的AI模型，預計能有效降低提供AI服務，所需投入的硬體建構成本。
首波的應用場景為全球首款導入整合SSD協同運算的量產aiDAPTIV+AOI光學檢測系統，可幫助SMT工廠加速進入工業4.0，並進一步提升檢測精準度，消除人力檢測所導致的不穩定性。
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