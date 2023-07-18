苗栗縣府與公館鄉農會18日舉辦紅棗評鑑競賽。（公館鄉農會提供／李京昇苗栗傳真）

公館鄉紅棗種植面積約80公頃，是國內唯一紅棗栽種專區，為提升紅棗栽培管理技術與品質，苗栗縣府與公館鄉農會18日舉辦紅棗評鑑競賽，最後由公館鄉棗農楊松發榮獲特等獎「紅棗王」殊榮。

今年評鑑共有40位農友參加，1人農藥殘留抽檢不合格未取得競賽資格、2人放棄參賽，有37位農友參加今日評鑑活動，並由苗栗區農業改良場課長賴瑞聲、農糧署北區分署苗栗辦事處楊智弘、苗栗縣政府農業處專員蕭雅純、紅棗農業經營專區委員江新雄以及梁坤晃博士擔任評鑑委員

5評鑑委員依照、包裝管理、果實大小及外觀、果實著色程度與均齊度、糖度、肉質與風味進行評鑑作業，最終由公館鄉楊松發農友獲得特等獎，獲獎獎金8000元；公館鄉廖金煇獲得頭等獎，獎金5000元；公館鄉邱俊閔、黃永輝獲得貳等獎，獎金3000元；公館鄉彭秋金枝、吳柄樟獲得參等獎，獎金1000元、公館鄉范桂梅、黃炎迴、邱吉秀、黃鴻琳、朱龍政、吳文欽榮獲優等獎。

賴瑞聲表示，今年由於整體氣候雨量適中，栽培管理及病蟲害防治得宜，整體的紅棗品質良好，特別恭喜得獎的棗農們。楊松發說，田間管理很重要，肥料管制過猶不及，太多太少都不好，他很感謝農試所、改良場、縣府與農會給予技術輔導，才能讓他獲獎。

公館鄉農會指出，為防治果實蠅，自前年起洽請農業試驗所、苗栗區改良場、水土保持局台中分局等技術專家學者跨域輔導團隊研究防治方法，並由公館鄉農會定時監測，發布監測結果提醒農友共同防治，以及補助甲基丁香油、酵母球等防治資材方式，讓果實蠅防治成果在今年紅棗產業中呈現，穩定產出更優質的紅棗。