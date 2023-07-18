大陸國務院總理李強18日上午在北京人民大會堂會見美國總統氣候問題特使凱瑞。李強表示，當前全球應對氣候變化任務艱巨，希望中美雙方繼續秉持合作精神，尊重彼此核心關切，通過充分溝通求同存異。凱瑞則回應稱，美方願與中方加強合作，共同應對氣候變化等緊迫的全球性挑戰。

新華社報導，李強表示，中美同為世界重要國家，兩國加強合作不僅惠及彼此，也讓全世界從中受益。去年中美元首在印尼峇里島成功會晤，達成一系列重要共識，為中美關係發展指明了方向。中美雙方要以實際行動落實兩國元首共識，妥善管控分歧，推動中美關係早日重回健康穩定發展軌道。

李強指出，當前全球應對氣候變化任務艱巨，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力；要踐行多邊主義，堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》確定的目標和原則；要承擔各自責任，遵守共同但有區別的責任原則，已開發國家應帶頭減排、盡早兌現資金承諾，開發中國家要作出力所能及的貢獻；要共用科技成果，推動全球綠色低碳轉型，已開發國家應給予開發中國家更多技術支持。

李強強調，希望中美雙方繼續秉持合作精神，尊重彼此核心關切，通過充分溝通求同存異，探討更加務實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程，確保《巴黎協定》全面有效實施。

新華社指，凱瑞表示，美中是世界前兩大經濟體和前兩大碳排放國。美方希望美中關係保持穩定，願與中方加強合作，共同應對氣候變化等緊迫的全球性挑戰，推動《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會取得成功。