宋芸樺（左）與春風（右）出席電影《請問，還有哪裡需要加強》電影活動。（麻吉砥加提供）

由九把刀所執導的電影《請問，還有哪裡需要加強》中，最重要的場景就是美滿理髮廳，因是主角春風、宋芸樺在片中第1次碰面的地方。2位18日攜手現身西門町街頭為電影造勢，被問到好友兼同片演員柯震東被狗咬傷的近況，2人都表示「有關心他」，春風也說自己天天都跟他講電話，同片演員群感情極佳。

當初為了要扮演洗頭妹這個角色，宋芸樺下足了功夫。2個月前後找了4、5間不同的髮廊，先是跟2間家庭理髮跟不同的阿姨學洗頭，再去3家比較現代的髮廊去學習不同的按摩技術，也去了解髮型助理他們的生活。

為了拍片上的需求宋芸樺更是特別研究了躺洗與坐洗的不同之處與眉角，甚至找來自己的明星好友、工作伙伴幫他們洗頭，包括了蔡昌憲、禾浩辰、《我的少女時代》的姊妹們和夏于喬等人洗頭。

宋芸樺說：「當時為了洗頭結果左右手肌肉發展不平均，但我非常會按摩。」春風在一旁也認證給宋芸樺洗頭很舒服，按摩方式十分專業。關於剪髮的部分，宋芸樺則說自己非常會剪瀏海整齊的妹妹頭，技術絕對可以掛保證。《請問，還有哪裡需要加強》將在7月26日上映。