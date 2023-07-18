衡量與六種貨幣兌換的美元指數周二曾跌到99.587，接近上周五99.574低點，為2022年4月以來新低。

美元指數在上周創下今年以來最糟糕的一周；此前有數據顯示，美CPI出現近兩年來最低的年增，通膨進一步放緩的趨勢，減輕了聯準會升息的壓力。

貨幣市場目前幾乎完全地以聯準會下周會議升息25基點來定價。

ING外匯策略師Francesco Pesole指出：「短期而言，不確定美元是否進一步跌更多」。「動能顯然偏弱，但同時之間，美元開始顯得有些緊張」。歐元和英鎊近期都觸及幾個月新高。

在周二歐洲早盤交易中，歐元兌美元匯率創下1.1276美元的近17個月新高。市場走勢顯示，在歐洲央行(ECB)下周宣布政策時，市場預計將加息25基點。

但是歐元區六月經濟活動放緩，九月升息的前景仍不明朗。

如果聯準會下周加息時，聽起來很鷹派，市場可能會重新評估歐元匯率。

周二英鎊兌美元上漲0.1%，至1.3083美元，接近上周創下的1英鎊兌1.3144美元的水準，為自2022年4月以來最高水準。

周二日圓也上漲0.4%，至138.155日圓。投資人期待日本央行(BOJ)下周召開貨幣政策會議時，能逐漸放棄其極端鴿派的政策立場。