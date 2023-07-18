在上個禮拜PLG選秀會出現聯盟史上首位阿拉薩之後，今天（18日）的SBL選秀會也誕生另一位聯盟史上首位選秀狀元，為來自蒙古的中信金融管理學院外籍生蘇格爾。

中華籃協上個賽季除了首次將SBL、WSBL男女籃賽程合併並售票，新球季新人選秀會也首次合併舉辦，在台北市六福萬怡酒店舉辦2023新人選秀會，也因為合併辦理，現場各球團代表、球員及貴賓齊聚一堂，場面熱鬧。

2017年來台的蘇格爾，坦言當初雖是來台一面唸書一面打球，但沒認真思考過要以職籃為結束學生生涯之後的路途，只想著能大學畢業就好，不過近年台灣職業籃球發展不錯，3個聯盟各自精彩，也給外籍生更多對於未來的憧憬，看到同樣來自蒙古的白薩在T1聯盟努力發光發熱，加上SBL也開放外籍生參加選秀，便和一起來台灣生活了7年的同胞沙鹿投入今年SBL選秀。

蘇格爾靦腆表示，很開心被叫到名字，但一開始不知道自己成為SBL首位外籍生選秀狀元，感謝彰化柏力力球團給他機會，會努力在籃板跟防守上提供幫助，至於新人王再看看，而沙鹿沒能在選秀會上也獲選，也讓他有點小難過，「畢竟一起來台打球7年了，有深厚兄弟情，還是希望有機會一起在同樣的舞台打球。」

彰化柏力力總教練吳俊雄表示，今年選秀會整體看來，蘇格爾是條件相當不錯的人選，球隊也希望找打球積極的，就選擇他。

今年選秀只挑走了1位前鋒郭振復，台銀總教練陳國維解釋，選秀會前預計選2位球員，在考量球隊位置需求後，鎖定蘇格爾、郭振復及謝承諳，因為選秀順位較前的彰化柏力力挑走了蘇格爾跟謝承諳，就僅選擇郭振復後就結束，之後再從自由球員市場尋覓需要的人選。