台北市1名在多媒體設計公司當會計的顏小姐（40歲），今年5月22日在上班時忽然因為心律不整在辦公室突然倒下，同事目擊打119報案，救護人員抵達時心肺功能停止（OHCA），經救護人員搶救送醫，顏小姐與死神拔河，歷經31天治療後康復出院，於7月9日偕同父母至後港分隊致謝。

顏小姐及其父母到達後，與當時出勤其中一名救護人員陳乃嘉隊員相見歡，回想案發當時，顏小姐於上班時突然倒下，當下辦公室目擊同事有人報案打119、有人輪流幫忙實施CPR，有人則至公司門口引導救護車，甚至在救護技術員抵達時協助拿取救護器材，陳乃嘉也坦言「當時沒有想那麼多，只是盡力急救」，今天見到當時急救的患者健康的站在她的面前，很是感動及驚喜。

台北市消防局表示，案發當時119救指中心除派遣救護車外，也同步雙軌派遣第二輛高級救護分隊救護車，因案址最近分隊救護車另案救護出勤未在隊，119立即啟動「PA連結」派遣模組，派遣水箱車攜帶AED至現場及早實施急救措施。

在救災、救護車輛趕赴現場途中，119執勤員同步實施線上指導心肺復甦術（DA-CPR），並嘗試聯繫鄰近公共場所管理員協助攜帶AED至現場實施電擊；在第二輛救護車抵達後救護技術員接手實施高效能心肺復甦術（HPCPR）、置入進階呼吸道、施打骨針建立給藥途徑，現場也運用「團隊資源管理（T.R.M.）」整合救護車及消防車人員，密切監控CPR壓胸深度及速率，架式自動心肺復甦機（Machanical CPR）至救護車上持續急救處置，眾人合作之下在最短時間內將病患送往振興醫院實施後續處置，充分展現完善緊急醫療救護服務、串起生命之鏈，最終患者於6月21日健康步出醫院，恢復正常生活。

陳乃嘉表示今（112）年剛好是她至消防局服務滿10年，回顧10年來陸續救回許多人，但能夠面對面與OHCA救回來的病患見面、聊天，真的是難得的經驗，也是對消防工作最大的鼓勵！陳乃嘉坦言當初報考消防隊是因為從小的志願是想效法叔叔當名醫師，為了擔起家計於畢業後先從事會計工作，因一成不變的工作令她苦不堪言，然而能夠幫助需要幫助的人，才是陳乃嘉心中理想的行業，在四處打聽後，看中消防隊員這個職業，並因多次報考不如意，毅然決然辭去工作專心應考，方順利考取消防員進行一系列訓練及磨練，並在5年前決定參加高級救護技術員（EMTP）訓練，朝到院前緊急救護最高技術殿堂持續精進，拯救更多生命，如今她回顧過去覺得一切努力都是值得的。

本次成功救援除仰賴台北市消防局近年來不斷的努力，在急救設備、人力派遣及規劃上做出許多創舉，但最重要的還是在第一時間倒下時得以儘早實施CPR。台北市消防局為持續鼓勵民眾學習CPR與AED急救技能，目前台北市12個行政區均同步開辦急救教學，報名人數達1人就開班教學，另針對20人以上的機關、公司、社區或學校，規劃CPR+AED到府服務宣導教學，全程免費且完成訓練的民眾即可取得學習證明，歡迎大家一起加入救人的行列。