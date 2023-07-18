政府自20日起將開放陸配持有探親（含長期探親）入出境許可證之大陸親屬，可循小三通途徑至台、澎、金、馬探親。陸委會18日表示，疫後逐步恢復兩岸人民間之健康有序交流是政府既定政策，此次開放係考量民眾對於家庭團聚之需求。

陸委會表示，疫後逐步恢復兩岸人民間之健康有序交流是政府既定政策，陸委會前公布自今年3月25日起實施小三通客運中轉，開放國人及其陸配等可搭乘及中轉。

陸委會強調，如今考量民眾對於家庭團聚之需求，提供往返兩岸之便利措施，開放所有持探親（含長期探親）入出境許可證之陸籍人士，無論係至台灣本島或金門、馬祖、澎湖探親，均得經小三通客運往返兩岸，並於7月20日起開始實施。

陸委會說明，有關上述開放措施，陸委會已於7月17日函請內政部移民署辦理，相關申請方式、應備文件及其他注意事項等細節部分請向該署洽詢。

此前，小三通允許搭乘的對象，限定於金馬地區之民眾、陸配，國人與其陸配等也可搭乘及中轉。

日前舉行的金廈泳渡活動，陸委會與主管機關以專案同意方式，讓參加的陸港澳人士循小三通往返金廈兩地，是小三通客運自今年初復航以來的一大突破。據本報當時報導，有約200名大陸人士經小三通從廈門到金門。