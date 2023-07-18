36歲南韓青龍獎影帝劉亞仁涉嫌吸食數種毒品，包括異丙酚(俗稱牛奶針)、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦（zolpidem）等等，而被控1月與劉亞仁在美國旅行期間涉嫌供毒的網紅Hairmon(本名:金宇俊)近日將移送檢方，他今(18)在Youtube發文向粉絲道歉，坦言的確為共犯，待調查結束後會發表正式聲明。

綜合韓媒報導，首爾警方17日發表聲明，表示30歲金姓男網紅為劉亞仁的吸毒共犯，涉嫌違反《毒品管制法》，予以不拘留但移送檢方，消息一出，許多網友瘋猜是在指Hairmon，據了解，Hairmon自2017年起經營同名頻道「헤어몬 Hairmon」，至今累積32萬訂閱，同時也是名美髮師，時常受邀幫藝人做造型。

對此，Hairmon在Youtube發文向粉絲道歉，坦言相關新聞報導屬實，不過由於吸毒案的涉案人數較多，加上司法單位尚在調查，因此暫時無法發表正式聲明，待調查告一段落後，便會詳細說明事件緣由，隨後喊話粉絲給予改過的機會：「我會成為不讓你們失望的人。」

網紅Hairmon向粉絲道歉。(圖/Hairmon Youtube)

劉亞仁今年2月從美國入境韓國機場，當場被警方攔截，後續驗出多種毒品，與他同行的4名友人，包括藝術家密友崔河那、美國籍男子、Youtuber同被列為嫌疑人，其中Youtuber正是Hairmon，不過在被移送檢方之前，Hairmon依然照常上架影片、更新IG動態，一副事不關己的模樣，讓外界感到十分困惑。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！