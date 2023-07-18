南韓物價飆漲，原本就因為高溫天氣的持續而價格居高不下的農產品，如今料將繼續上漲。據南韓官方統計，由於連日豪雨，已造成全國將近3萬公頃的農田受災，面積相當於3.8萬個足球場。

南韓《中央日報》引述農林畜產食品部統計數據報導，從10日到17日，暴雨毀損的農田面積達27085公頃。去年全年因強風暴雨造成的農田損害面積達4441公頃，而今年單周的受災規模已經是去年的6倍。

創紀錄的高溫已造成農產品價格大漲。韓國農水產食品流通公社的資料顯示，6月菠菜（4公斤）的批發價格為4.562萬韓元（約新台幣1085元），較5月飆漲180.6%，番茄與蘿蔔的漲幅也分別有30.9%與25.9%。隨著農損因暴雨持續擴大，料將刺激農產品價格持續上漲。

南韓總統尹錫悅呼籲，要善用納稅人的血汗錢來救災。（圖/美聯社）

南韓總統尹錫悅今（18日）在龍山總統府召開會議時強調，應該全面廢除為「既得利益集團」提供的補貼，呼籲要把國民繳納的血汗稅款積極用來「擦拭災民的眼淚」，迅速落實救援與重建等多項工作。