法務部行政執行署士林分署，18日針對im.B詐騙集團主嫌曾耀鋒遭查扣的奢侈品，進行第4次拍賣，物件包括愛馬仕皮帶、皮夾、KONAK戒指及名家雕塑共7件，經競拍後以110萬700元順利賣出。

士林分署指出，北檢偵辦im.B吸金詐騙案，查扣曾姓、張姓2嫌收藏的名牌精品、洋酒，18日拍賣愛馬仕皮帶、皮夾共12件，其中7件拍出，做為保存該犯罪所得，以便日後追償及沒收。

本日拍賣會吸引15組買家前來競標，歷經105次輪番加碼，於下午3時45分順利完成，愛馬仕皮帶2條，各以6萬9000元、5萬6000元、KONAK戒指2只各以6000及2700元、愛馬仕皮夾1萬1000、知名藝術家高孝午的《再生鹿》雕塑，則以80萬元陸續拍定。

士林分署指出，所得將交由北檢保管，以利日後求償及沒收，將不法所得發還被害人以維民眾權益。

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