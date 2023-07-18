台南市今天新增17例登革熱確診病例，累積病例數379例。從新增病例數來看，首發病例的仁德區疫情已經逐漸獲得控制，但永康區、東區則需嚴防失控。其中，永康區的累積病例數已經突破50例，區公所除針對疫情熱區五王市場周邊13個地下室使用情況展開盤點，並將閒置地下室清理後以木板覆蓋封死，也決議對五王里展開「滅孓計畫」，降低病媒蚊指數並提升地方防疫的敏感度。

防治中心表示，新增確診病例中，永康區新增7例、東區新增7例、仁德區新增3例，年齡均介於6歲至73歲；其中，有13例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

鑑於永康區登革熱疫情嚴峻，多數病例集中在五王里及三合里一帶，其他10個里也有零星個案。區公所針對五王市場周邊13個地下室使用情況展開盤點，並將閒置地下室清理後以木板覆蓋封死。尤其，五王里長陳志宏在孳清時，更在一處廢棄飯店地下室發現深達1.5公尺的積水，區公所立即展開抽水作業，並將地下室加蓋木板及封縫，徹底隔絕蚊蟲入侵。

今天下午的區級指揮中心會議上，永康區公所也決議針對五王里推動「滅孓計畫」，將里內已列管的病例數、陽性點、登防中心通報點、國衛院通報點、空地空屋、菜園等防疫情資，依30鄰別逐一造冊畫分責任區，由公所及里辦公處利用夜間時段逐戶宣導防疫及孶清。

永康區長陳勝楠指出，自從五王里傳出登革熱病例以來，公所及防治中心等公部門已動員數百人次，針對該里多次地毯式孳清，也完成戶外全面清消工作，目前五王里內的病媒蚊卵粒數已下降；下一步將請里鄰長及公所人員，利用夜間民眾較常在家的時間，逐戶向民眾進行登革熱宣導及孳清，一旦發現環境較差的住戶，也會請第一線人員立即反映給里長及公所，將動用公權力強制整頓。