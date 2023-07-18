近日持續高溫炎熱，新北市經發局的小編在臉書「來趣新北金發局」，教導業者店面玻璃該如何降溫節電，卻有民眾留言提問：「那藝文場館的公共工程為什麼經常做玻璃帷幕？」對此，文化局回應，藝文場館中帷幕型式建築設計，具備明亮度高、內外景觀貼近無壓迫性等特質，對於藝術展品的光影層次深度具有一定的感度。

文化局進一步說明，以新北美術館為例，整體建築配合美術館挑高、大跨距需求規畫，構造以鋼構系統設計，外觀立面運用鋁管、鋁板及玻璃等建材呈現蘆葦叢錯落的概念構想，除美觀與減輕整體建築量體外，內外部空間需求的相互對應，也納入規畫設計考量。

經發局小編昨在臉書提醒業者，應做好店面防曬準備，別讓店內玻璃門窗成為夏季高昂電費的元兇之一，建議業者選擇反射玻璃、吸熱玻璃、雙層玻璃及Low-E玻璃等節能玻璃，不僅能有效減少熱幅射，也不會影響到室內的明亮度，另可採用隔熱貼紙、窗簾及百葉進行隔熱。

引發民眾好奇：「那藝文場館的公共工程為什麼經常做玻璃帷幕？」經發局小編回應，在設計之初，應有針對美觀、藝文展示或呈現開放性等重要因素納入考量；但就建築節能作為，也會使用各類隔熱玻璃或貼附隔熱膜等方式因應。