陳振龍老師太太江照鉛協助指導學員。（李淑玲提供／廖素慧嘉市傳真）

李淑玲專注觀看陳振龍老師指導手藝。（李淑玲提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義80歲木藝模型老師傅陳振龍繼去年完成「北門車站」的檜木模型建築之後，今年再傳藝學生，師生同心協力花費1年完成「原嘉義神社附屬館所」齋館（嘉義市史蹟資料館）檜木建築模型，22日將公開亮相。

嘉義市政府文化局與森林走走吧工作室合辦「舊有建築活化再利用工作坊」，陳振龍與妻子江照鉛指導李淑玲、林榮山、楊鈴、李正展、余庭豪等學員雕作檜木模型建築「原嘉義神社附屬館所」齋館，即目前嘉義市定古蹟「嘉義市史蹟資料館」。

陳振龍師傅近年來完成「北門車站」、「鹿寮里菸樓」的檜木建築模型後，因年紀、體力已漸難以負荷，打算「封刀」退休，嘉義市文化局再三邀請陳振龍老師持續傳承技藝，陳振龍老師偕妻子繼續為傳承木藝文化盡心力。

舊有建築活化再利用工作坊學員上課情形。（李淑玲提供／廖素慧嘉市傳真）

陳振龍指出，「原嘉義神社附屬館所」齋館的製作技法，是他傳授課程以來最難的一座，為了如何把齋館的美呈現在1／20比例的模型中而失眠，尤其齋館圓弧形天花板、屋脊上斗拱雕花的技法難以突破，因而特別邀請嘉義市欄間雕刻專家陳佐民老師指導學員製作屋脊裝飾部分。

李淑玲是森林走走吧工作室負責人，她說，陳振龍老師為了這座齋館模型，實勘史蹟館10多次觀察、測量，有1次學員們陪陳老師一起去，老師還爬梯子到屋頂上觀測，大家戰戰兢兢扶梯，也學習到陳老師「頂真」的精神，1年來共同努力完成作品。

李淑玲說，22日上午10點在「森林走走吧工作室」公開展示這座「原嘉義神社附屬館所」齋館檜木建築模型，歡迎大家來參觀。