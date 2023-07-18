前總統府發言人Kolas Yotaka去年競選花蓮縣長期間與已婚李姓隨扈傳不倫戀，國民黨立委王鴻薇今(18)日透露周姓元配受到各界撤告壓力，Kolas也親自駁斥與王鴻薇隔空對罵。媒體人黃揚明也配服Kolas太厲害，從媒體圈到政治圈不是隨便混，是真的很懂政治攻防，她是把議題當成政治攻防在處理；他也提到，Kolas是認為元配沒有抓到通姦的證據，才敢說「從未有過親密接觸」，施壓元配也不需要Kolas親自出面，李姓隨扈就是最好的施壓對象。

王鴻薇今透露，周姓原配已透過律師向Kolas提告，因為周認為兩人言談中透露確實有發生關係，但周也受到各界施壓撤告，甚至說要反告周侵入住宅、強制及恐嚇。Kolas則親自發文駁斥，稱自己「從未與隨扈有親密接觸、「從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告」。王鴻薇則直接公布民事起訴狀反嗆Kolas從未對元配道歉並感到後悔，一副「聖母峰」的高姿態難怪元配會備受壓力，「元配怕妳，我王鴻薇可不怕妳！」。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，Kolas敢大言不慚的說「沒有發生親密關係」，就是認為元配只有掌握對話紀錄，沒有真正能證明Kolas與隨扈通姦的證據。對於Kolas稱自己沒有施壓，黃揚明也笑說，「需要Kolas親自出面嗎?」不要忘了，李姓隨扈回到家中，就是對周姓元配施壓的最好對象。

黃揚明也感慨，「只能佩服Kolas太厲害了，難怪以前鄭文燦、賴清德這麼重用她，從媒體圈到政治圈打滾，真的不是隨便混混，她是很懂政治攻防的，她現在就拿政治攻防來處理這個議題」。但黃也說，只是Kolas對到的對手是王鴻薇，王鴻薇沒有要跟她客氣的。

黃揚明認為，通姦已經除罪化，即便打刑事訴訟周姓元配的敗訴機率很大，但是打民事訴訟有機會勝訴，因為侵害配偶權不一定要發生親密關係。Kolas與隨扈在對話中互稱「我愛你、登聖母峰」等語，周姓元配是透過對話脈絡、抓到兩人有同居，懷疑他們有問題。

黃揚明也提到，元配曾進入Kolas與李姓隨扈在花蓮的住家，雖有發現兩人物品，但沒有抓到現場，而Kolas還想反告元配侵入住居，「作賊喊抓賊、惡人先告狀」，顛倒是非。

黃揚明也問Kolas，民進黨對小三、不倫戀一向很寬容，「這麼堂堂正正，幹嘛要請辭?」並指出，現在Kolas講的甚麼都沒做過，就像林智堅說自己沒抄襲一樣，這就是民進黨的套路。