▲位於基隆市安樂區婦幼中心旁的「安樂一期6號基地」，外觀已明顯可看出屋況相當差，除漏水也有結構的潛在風險。（徐佑昇攝）

▲都發處長謝孝昆說明都更執行進度，表示目前已達7成同意，將有可能成為基隆第一個都更示範基地。（徐佑昇攝）

▲國民黨立委參選人林沛祥（中）表示，該區域屋齡都有40年以上，已經是公共安全的問題，若完成都更也會是一個典範，促進基隆加速都更。（徐佑昇攝）

▲市議員鄭愷玲（右二）表示，該區已經處理都更多年，但曾有居民被建商誆騙，因此失去信心不敢簽，希望市府能多協助，讓市民放心。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑18日會勘安樂區「安樂一期6號基地」推動都更等現況。在場多位議員均表示希望市府可以協助加速都更進行，謝國樑以基隆市的清潔隊人力為例，全市大概有400位左右，但在做都更業務的編制僅4人，相差100倍，明顯無法符合都更的需求。謝並呼籲，請市議會支持市府編列明年度「都更辦公室」預算，先擴編人力至20位，就能加速基隆整體都市更新發展。

基市府表示，基隆市有近5成為屋齡30年以上之房屋，都市環境老舊有待改善，但更新卻因為人力不足以及相關制度配套不完備，導致相當緩慢。

為了解都更相關規劃進度，謝國樑18日在議員林沛祥、議員鄭愷玲、議員吳驊珈、議員俞叁發以及議員洪森永陪同下，共同前往在安樂區婦幼中心旁的「安樂一期6號基地」實地會勘。

現場由都發處先進行簡報說明，督發處表示，該基地已接近都更法規門檻，若要畫進公設區域，將同意門檻將會從從8成降到7成5，僅缺6張同意書，也可能會成為基隆第一個指標性的都更範基地，並建議基地更新會持續召開說明會，持續努力提出溝通及說明。謝國樑也承諾有空就會親自出席說明會，讓民眾更了解也更放心，讓都更順利進行。

謝國樑比喻，以基隆環境市容而言，就配置了大約有400位清潔隊員，但基隆也有非常多地區需要做都更，卻僅僅配置了4位人力在處理，差了快一百倍，明顯無法達到加速都更的目標。

謝國樑並呼籲，建請議會支持市府明年成立「都更辦公室」的預算，屆時將整合基隆超過50個以上的區域基地，只要達到8成，就能引進優質建築公司，由民間合作或政府公辦舉行都更。市府也公布「容積移轉雙軌制與三革新」精進方案，希望加速基隆整體都市更新。

國民黨立委參選人林沛祥表示，該區屋齡都有40年以上，有很嚴重公共安全的疑慮。如果該基地可以成功推動，就會是一個都更典範，未來全市推動都會更順利。

市議員鄭愷玲表示，該區域從其母鄭林清良擔任議員起就持續努力協調都更，但該處居民曾經被建商誆騙過，因此會有點擔心害怕，也希望市府可以多協助，讓市民安心。

市府表示，安樂一期6號基地自1981年落成至今，因屋況老舊嚴重漏水，在2019年市府成立自主更新輔導團進場提供協助，2020年市府輔導社區成立更新會、2021年爭取營建署補助，2022年由更新會委託顧問公司進行都更初步規畫。