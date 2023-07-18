YouTube網路節目《木曜4超玩》憑藉「一日系列」主題爆紅，更讓主持人智源、KID和謝坤達等人再創演藝事業高峰，不過近期《木曜4》的影片點閱似乎不太理想，隨後竟爆出團隊集體離職傳聞，關鍵製作人陳百祥、人氣的執行製作IDA也在IG上宣布離開團隊，如今官方正式在IG發出聲明道歉，將暫停星期四晚上在YouTube的直播前直播以及麥卡貝平台的直播節目。

《木曜4超玩》聲明全文如下：

很抱歉，幾經長久思考，要跟各位親愛的觀眾說一句『對不起』，木曜4超玩要暫停星期四晚上在YouTube的直播前直播以及麥卡貝平台的直播節目。

最近發生人事變動，我需要時間想出最好的直播對策，也不應該讓邰哥、KID、坤達，溫妮、泱泱與瑪利亞在第一線去面對跟他們無關的風波，這是我現階段能做的最好決定了。

做直播就是陪伴觀眾，跟著他們度過每一個寫作業、讀書準備考試或超時工作的夜晚，在他們人生開心與艱難的時刻我們就在身旁，提供一個舒適的存在，一個溫暖的陪伴。在直播行業工作了10年，我相信麥卡貝可以做出對的直播型式，只是請各位給我們一點時間去試試。

所以，等一切水到渠成，木曜4超玩直播會再跟各位見面，我真心期待復播的每個星期四，大家都來麥卡貝直播當下享受開心療癒的夜晚。

關於木曜YouTube影片內容現況如下：

四支重磅一日系列的台灣拍攝在同步進行中，謝謝各個合作單位、藝人與Youtuber的鼎力支持～

新的木曜企劃預計在九月上架與大家見面～

月曜頻道的新主打企劃會在十月初正式推出，以雙週更的方式上片～