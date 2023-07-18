美中兩大經濟體脫鉤效應浮現！中國大陸今年上半年對美出口貿易額大減，被墨西哥、加拿大超越，失去美國最大貨物進口國地位。財信傳媒董事長謝金河表示，美國今年前5月，從大陸進口的商品總額1690億美元，衰退25%，美國悄悄進行「去中國化」，表面上看是Derisking（去風險），另一種方式是把供應鏈從中國大陸移出去！

謝金河在臉書發文指出，中國第二季經濟成長率17日公布，年增僅6.3％，在謎底揭曉前，華爾街的投資銀行如高盛、花旗、大摩都估7%以上，最保守的渣打估5.8%，結果大家都猜錯。

他說，今年第一季中國的經濟成長率4.5%，這是疫情解封之後的第一個季度成績單，算是差強人意；第二季對比的是去年強力封控下的低基期，去年第二季中國的經濟成長率只有0.4%，在超低基期下，第二季應出現高成長。就像美國去年6月CPI 9.1%，今年6月的CPI在極高基期下，增長剩下3%，這符合市場預期。

中國第二季GDP在去年年增僅0.4%的低基期下，出現逾7%的增長，應該十分合理，最後的數字是6.3%，這當中16到24歲的年輕人失業率拉升至21.3%，比5月的20.8%又更上一層樓。第二季的成長不如預期，花旗、大摩都把今年經濟成長率目標下修到5%，大摩估2024是4.5%，看起來未來變數仍多。

謝金河分析，這當中，中國出口衰退頹勢正加劇，最近美國公布前5月最大進口國，已由墨西哥、加拿大取代中國。中國從2009年起成為美國最大進口來源國，中國輸美比重超過20%，2017年達21.6%，這3年占比急降，去年是16.5%，今年降至13.4%。過去15年來，中國輸美金額成長250%，名目GDP成長300%，中國是最大的贏家。

今年前5月，美國從墨西哥進口的商品總額1950億美元，加拿大1760億美元，從中國進口1690億美元，較去年同期衰退25%。

謝金河認為，美國悄悄進行去中國化，表面上看是Derisking（去風險），另一種方式是把供應鏈從中國移出去。往下看是伴隨高失業率，最近全中國正興起地攤經濟，再來是房地產泡沫化，中國經濟的調整會愈來愈困難。