南投縣信義鄉新中橫公路（台21線）141.5公里處、夫妻樹附近路段，6月27日巨石滾落波及1輛銀色轎車，且因雨一度阻斷，信義工務段交管進行護坡工程，17日午後強降雨，該路段再度坍方，18日上午搶通，恢復單線雙向通行，接續修復邊坡工程，每天上午8時至下午4時，每2小時、共5時段開放通行，預計工期至少半年。

新中橫公路，自6月底因大雨導致141K玉山夫妻樹路段崩坍阻斷後，昨（17日）傍晚邊坡又坍方中斷，今上午搶通「單線雙向」，下午4點搶通雙線，惟考量雨勢和安全，仍採單線通行，後續則需修復邊坡，屆時每天上午8至下午4點，每隔2小時、共計5時段開放通行，用路人應特別留意。

公路總局信義工務段表示，新中橫夫妻樹路段6月底發生崩坍後，該處邊坡7月1日進行刷坡、掛網噴漿等護坡工程，17日午後大雨，使得邊坡土石又被大雨打落，18日空拍邊坡上方，發現上頭仍有2公尺寬的巨大石塊，之後將以掛網、打岩栓方式固化，下午則已清開路面土石，可見道路雙車道，但因山區雨勢不斷，仍採「單線雙向」通行。

信義工務段指出，護坡工程施工期間進行交通管制，每天上午8時、10時、中午12時、下午2時、4時開放車輛通過災點，採單線雙向管制通行，其餘時間車輛在現場兩端等候，請用路人依管制措施小心行駛。由於坍方的面積大，預計至少要半年才能完成護坡工程。

公路總局提醒，台21線110公里至145公里處、即草坪頭至塔塔加路段，每日傍晚5時30分至翌日上午7時實施常態性夜間封閉管制，禁止車輛通行；由於山區道路易受下雨及天氣影響而坍方落石，呼籲用路人行前事先做好行程規劃，並隨時注意道路兩側設立的資訊看板。