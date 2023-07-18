台鐵平交道數量高達418處（包括支線43處），去年發生13件平交道事故，造成5死3傷。為了減少平交道事故，台鐵「鐵路行車安全改善六年計畫」中的平交道遠端監視傳輸光纖化工程，今年4月24日全案竣工，包括骨幹交換器175組、區域交換器675台及光纖電纜1085公里等通訊基礎設施，盼能提升列車行駛安全性，保障旅客乘車品質。

為提升平交道安全，台鐵「鐵路行車安全改善六年計畫」編列8.96億元，規劃於全台環島鐵路正線共293處平交道增設「障礙物自動偵測系統」，從原本需依賴人工啟動的手動「緊急按鈕」，改為熱感應與雷達偵測，即時反應以降低事故發生率。

此次耗資2億元的「平交道遠端監視傳輸光纖化工程」，台鐵電務處處長劉裕庭表示，以光纖取代傳統金屬電纜，可提供高速且穩定的通訊傳輸品質；光纖化工程除了肩負環島鐵路的平交道安全設備，包括障礙物自動偵測、錄影監視系統等，以及號誌聯鎖及中央行車控制系統地通訊及傳輸。今年上半年平交道遮斷桿撞損事件53件，已較去年同期減少19件。

另「台鐵電務智慧化提升計畫」預計2027年整體號誌基礎設施完成更新，可大幅提升號誌系統整體安全性與可靠度，並藉由遠端監控狀態及統計分析技術，隨時掌握現場設備狀態，減少設備故障，靈活運用人力增加效率。