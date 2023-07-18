日本前首相安倍晉三過世1周年，他的夫人安倍昭惠偕日本參議員山谷惠理子等人，今天下午抵達台南觀賞「安倍晉三紀念影像展」時，在安倍前首相與她結婚的歷史照片前駐足良久。身為地主的市長黃偉哲除到場表達誠摯歡迎外，也致贈日本國旗噴印蘭花、新鮮蘭花壓成的蘭花盤等贈禮。
安倍昭惠表示，很高興也很榮幸有這麼多人到場歡迎她，「安倍晉三紀念影像展」在東京，以及安倍前首相的故鄉山口縣都曾舉辦，很高興看到台南也舉辦展覽。安倍晉三生前曾經希望能夠前來台灣訪問，但是並沒有成行，此次紀念影像展在台南舉辦，歡迎台灣民眾前來觀賞。
黃偉哲也說，安倍夫人今天看了2個主要地方，第一個是安倍前首相的影像展，第二個是看到一些台日畫家的藝術創作。其中，在影像展的部分，安倍夫人曾在安倍前首相與她過去結婚的歷史照片前駐足良久，並讓隨行人員拍照，鶼鰈情深讓旁邊的人都十分動容；對於安倍前首相幫父親助選的照片，安倍夫人也都仔細端詳。
此外，鑑於台南是蘭花的故鄉，也是全台最大的蘭花產地，黃偉哲剛剛致贈的蘭花也噴染日本國旗，讓安倍夫人看了很驚艷，也很喜歡真花壓盤。
黃偉哲還說，今天晚間的餐會上，市府還將安排安倍前首相很喜歡吃的鳳梨，以及日本朋友很喜歡吃的台南芒果等水果，邀請安倍夫人品嚐。
市府表示，安倍晉三紀念影像展台南場於7月15日在東區耘非凡美術館開展，將展至8月13日，入場完全免費，歡迎台南市民及外縣市民眾踴躍前來觀展，藉此了解安倍前首相的事跡、日常生活，以及看見安倍對台灣的獨特情感及富有故事的身影。
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