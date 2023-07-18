日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠歡迎台灣民眾踴躍觀賞「安倍晉三紀念影像展」。（洪榮志攝）

日本前首相安倍晉三過世1周年，他的夫人安倍昭惠偕日本參議員山谷惠理子等人，今天下午抵達台南觀賞「安倍晉三紀念影像展」時，在安倍前首相與她結婚的歷史照片前駐足良久。身為地主的市長黃偉哲除到場表達誠摯歡迎外，也致贈日本國旗噴印蘭花、新鮮蘭花壓成的蘭花盤等贈禮。

台南市長黃偉哲致贈新鮮蘭花壓成的蘭花盤給日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。（洪榮志攝）

日本前首相安倍晉三過世1周年，他的夫人安倍昭惠偕日本參議員山谷惠理子等人，今天下午抵達台南觀賞「安倍晉三紀念影像展」。（洪榮志攝）

安倍昭惠表示，很高興也很榮幸有這麼多人到場歡迎她，「安倍晉三紀念影像展」在東京，以及安倍前首相的故鄉山口縣都曾舉辦，很高興看到台南也舉辦展覽。安倍晉三生前曾經希望能夠前來台灣訪問，但是並沒有成行，此次紀念影像展在台南舉辦，歡迎台灣民眾前來觀賞。

黃偉哲也說，安倍夫人今天看了2個主要地方，第一個是安倍前首相的影像展，第二個是看到一些台日畫家的藝術創作。其中，在影像展的部分，安倍夫人曾在安倍前首相與她過去結婚的歷史照片前駐足良久，並讓隨行人員拍照，鶼鰈情深讓旁邊的人都十分動容；對於安倍前首相幫父親助選的照片，安倍夫人也都仔細端詳。

此外，鑑於台南是蘭花的故鄉，也是全台最大的蘭花產地，黃偉哲剛剛致贈的蘭花也噴染日本國旗，讓安倍夫人看了很驚艷，也很喜歡真花壓盤。

黃偉哲還說，今天晚間的餐會上，市府還將安排安倍前首相很喜歡吃的鳳梨，以及日本朋友很喜歡吃的台南芒果等水果，邀請安倍夫人品嚐。

市府表示，安倍晉三紀念影像展台南場於7月15日在東區耘非凡美術館開展，將展至8月13日，入場完全免費，歡迎台南市民及外縣市民眾踴躍前來觀展，藉此了解安倍前首相的事跡、日常生活，以及看見安倍對台灣的獨特情感及富有故事的身影。