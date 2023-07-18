童星闕小佑2013年在電視劇《兩個爸爸》中飾演吳宗憲兒子「曾正雄」，肉肉的臉頰和活潑個性受到許多觀眾喜愛，年僅5歲就靠演技打動觀眾，如今10年過去，闕小佑宣布考上理想的學校，帥氣模樣也被曝光，他立志選擇戲劇科，期許未來有更多演出機會。

闕小佑近期從國中畢業，他在粉絲專頁開心宣布：「終於能真的穿上帥氣的高中制服，我也如願考上心目中理想的學校～復興高中戲劇科我來了～耶」，他同時附上一張近照，只見闕小佑穿著白色襯衫打著黑色領帶，風格相當韓系，已經是個小帥哥了。童星沈昶宏鼓勵：「小佑超棒」，面對網友祝賀，他表示「希望演技能進步，就能得到更多的演出」，闕小佑的媽媽透露兒子只報考了復興高中的戲劇科，很幸運考中。

闕小佑考上理想學校。（圖／翻攝自闕小佑臉書）

當時拍攝《兩個爸爸》時，闕小佑才5歲，不知道吳宗憲是誰，吳宗憲為了拉近兩人距離，還在現場唱自己的歌〈留心〉給他聽，並說：「你知道我是很紅的歌星嗎？」哄小孩的手法果然成功征服闕小佑，在拍戲空檔黏著吳宗憲四連拍。而闕小佑今年與男星周湯豪合拍麥當勞廣告，影片中他扮演高中生乘客，被周湯豪開豪車載去麥當勞，闕小佑表情活潑，絲毫不怯場，可見多年過去演技也有長進。今年初登吳宗憲節目，被吳宗憲說長大後有點陳小春的感覺。