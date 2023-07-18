沙烏地阿拉伯本週二（18）同意採購土耳其無人機，這是土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），為協助振興土耳其經濟而簽下的數項利潤豐厚的合約之一，而安卡拉正深耕並且修復土耳其與波斯灣阿拉伯國家關係，能將能有效舒緩土耳其的經濟問題。

據《路透社》18日援引沙阿官媒報導，艾爾多安和沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）出席了土耳其拜卡防務（Baykar Defense）和沙阿國防部之間的簽約儀式，除了軍事國防領域之外，還投資了能源、房地產以及其他領域的直接投資。艾爾多安於本週一抵達沙阿城市麥加省的紅海沿海城市吉達，這也是他波斯灣之旅的第一站。

Turkish President Erdogan, landed in Jeddah last night for an official visit to Saudi Arabia.

The Saudi crown prince welcomed him.* pic.twitter.com/SiduyoLLTg — Spriter Team (@SpriterTeam) July 18, 2023

沙阿國防部長哈立德·本·薩勒曼王子（Khalid bin Salman）在今天的1則推文中表示，沙烏地阿拉伯將採購這些無人機，「旨在提高王國武裝部隊的戰備能力，增強其國防和製造能力。」不過，官媒並未提供有關交易價值的詳細信息。

自2021年以來，波斯灣國家注資減輕了土耳其經濟和外匯儲備的壓力，當時安卡拉展開了修復與沙阿和阿拉伯聯合大公國關係的外交深化工作

多年來，土耳其一直與這2個海灣國家在中東和北非的民主運動加以支持，以及2018年在伊斯坦堡沙阿領事館內發生的記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）謀殺案等問題上存在分歧。

這次除了軍事方面的合作之外，沙阿官媒還表示，2國還將在能源、房地產和直接投資等不同領域簽署了數項合作備忘錄。

埃爾多安今天將繼續前往卡達，也就是他自5月連任以來首次進行波斯灣之旅的第2站。本週三（19），他還將前往阿聯。