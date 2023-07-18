為協助更多勞工透過司法或調解程序維護自身權益，勞動部近日修正「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」及「補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助實施要點」，新增積欠工資為範圍內，盼當勞工的靠山，讓勞工勇於維護自身權益。

據勞動部統計，每年約有2萬餘場勞資爭議受理，其中有約4成為「工資爭議」，並以積欠工資為多，但原本的法律扶助辦及實施要點並未納入「工資爭議」。

勞動部勞動關係司科長金士平表示，由於依勞基法規定，當雇主不按期給付工資者，主管機關得限期令其給付，因此可透過行政機關要求，因此並未納入法律扶助中，但考量工資爭議仍多，仍有勞工有需求，因此把工資爭議納入訴訟法律扶助內，而若爭議逾萬元經地方政府評估也納入律師陪同調解。

依修正的法律扶助辦理及實施要點，前者包括提供律師代理酬金、裁判必要費用、必要生活費用等，後者則提供行政機關指派律師，勞方當事人委任陪同出席勞資爭議調解會議等服務，金士平說，預估後者將再增100萬元，多提供約2000至3000件扶助。

是否為鼓勵勞工告雇主？金士平強調，希望當勞工的靠山，並提供勞工保障自己權益的資源。