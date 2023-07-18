醫師在患者腸道揪出數條白色條狀物，化驗後證實是十二指腸鉤蟲。（亞洲大學附屬醫院提供／陳淑娥台中傳真）

醫師在患者腸道揪出數條白色條狀物，化驗後證實是十二指腸鉤蟲。（亞洲大學附屬醫院提供／陳淑娥台中傳真）

70歲張姓老翁退休後愛打赤腳在住家附近田裡走動，另名66歲李姓婦人則喜歡光著腳登山溯溪，日前兩人分別因腹痛、血便就醫，醫師在腸道揪出數條白色條狀物，化驗後證實是十二指腸鉤蟲，所幸經給予藥物後，症狀逐漸好轉中。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師江承源指出，老翁上月初到院切除大腸瘜肉，但過沒幾天，突然連續腹瀉2周，體重掉了3、4公斤緊急就醫；另名阿嬤則是退休後喜歡往山上跑，特別愛赤腳溯溪，日前同樣出現多日腹痛、血便、頭暈等情形，因此安排住院治療。

經抽血檢查發現，患者「嗜酸性白血球」數值偏高有異，內視鏡檢查赫見腸道有多條不明白色條狀物在蠕動，當下研判是寄生蟲惹禍，化驗後證實是「十二指腸鉤蟲」，經細問後，才發現兩人都有戶外赤腳走路習慣。

亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩表示，會造成人類感染鉤蟲主要有美洲鉤蟲與十二指腸鉤蟲，經由皮膚穿透傳染，並在體內產卵滋長，特別是赤腳行走在受感染者糞便汙染的土地，是最主要的傳染途徑，有時十二指腸鉤蟲可經直接攝入幼蟲傳染，鉤蟲的診斷需仰賴有經驗的醫檢師，利用顯微鏡辨識蟲體或蟲卵，找出真正原因。

張為碩強調，民眾感染鉤蟲後，可能出現腹部不適、腹瀉、嘔吐、體重減輕、貧血等症狀，若蟲子爬到氣管，則會導致咳嗽、喉嚨癢，嚴重時可能因鉤蟲經血液循環到肺部，造成肺部感染，甚至引發肺炎，千萬不可不慎。至於治療方式仍以服用殺蟲藥物為主，一般而言，投藥後病情多半可在3天內大幅改善。