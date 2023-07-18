金管會從2019年開始推動金融業公平待客評核機制，過去只公布前25％，今年擴大公布前50％。金管會今公布去年評核前25％與26％～50％的業者，前25％業者將會由金管會公開表揚，並且可分享公平待客相關優點給其他業者。

據金管會統計，加計今年的結果，有9家金融業者連3年都在前25％前段班，銀行為合庫銀、滙豐銀、土銀；壽險為國泰人壽、中國人壽；證券為兆豐證、中信證、玉山證、合庫證。而產險業因為每年前25％的公司都不同，因此沒有任何一家連續3年在前25％前段班。

值得留意的是，今年的結果，防疫險賣較多的保險公司與曾爆出理專弊案、理專與詐騙集團勾結等案的公司，皆未在前段班。金管會表示，由於防疫險量賣較多的公司，相對申訴量比較多，被扣分較多，評比上會納入考慮；牽涉到理專挪用客戶款項等案得銀行，因為有重大裁罰案件，也會納入考量。

金管會也要求排名後20％的公司提改善計畫。保險業後20％的產險、壽險各4家，保險局已要求兩個月內提出改善計畫；後20％的銀行有7家，銀行局已當面提請銀行，要求在年底前提出相關改善計畫；證券業後20％的有2家大型券商與4家綜合券商，要求2個月內進行缺失改善，直到改善完成為止。